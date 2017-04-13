Kızılay Üniversitelilerin Toplandığı Yardımları Köy Okullarına Ulaştıracak

ADÜ Atça Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi okullar için başlatmış oldukları "Minik Eller Kitapsever" yardım kampanyası kapsamında temin etmiş oldukları kırtasiye malzemeleri, kitap, mont, ayakkabı ve botları Gaziantep, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerindeki ihtiyaç sahibi köy okullarına gönderdi.



Atça Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencilerden oluşan 6 kişiden oluşan Yakamoz Grubu, sosyal medya üzerinde Minik Eller Kitapsever kampanyası adı altında Doğudan Batıya tüm koy okullarına yardım kampanyasına Türkiye'nin değişik ilerinden hayırsever vatandaşlar destek verdi. Hayırsever vatandaşların göndermiş olduğu kitap, kırtasiye malzemeleri, kıyafetleri Gaziantep, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'e ulaştırmakta zorlanan öğrenciler Kızılay Aydın Şubesinden yardım istedi. Üniversiteli öğrencilerin ihtiyaç sahibi okullarda okuyan öğrenciler için temin etmiş olduğu malzemelerine Kızılay Aydın Şubesi de mont ve bot desteği vererek, bütün malzemeleri kargoya verip okullara gönderdi.



Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Proje Koordinatörü İpek Yurdacan, "Minik Eller kitapsever kampanyası adında Doğudan Batıya tüm köy okullarına destekte bulunmaya çalıştık. Sosyal medya üzerinde yaptığımız duyurumlar sayesinde tüm illerden bize destekler geldi. Bu destekler kapsamında köy okullarının ihtiyaç listelerini karşılamaya çalışacağız. Bugün ilk kolilerimiz çıkacak. Van, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa'ya kolilerimiz gidecek. Aydın Kızılay Şubesi, bize bot ve mont temini yaptı. Sosyal medya üzerinden duyurumuzu yapıldıktan sonra bağışçılarımız mont, bot, kırtasiye malzemesi, kitap yardımında bulundu. İnşallah bugün de Aydın Kızılay Şubesiyle bunları ihtiyaç sahibi okullarımıza ulaştıracağız" dedi.



Kızılay Yardımları Okullara Ulaştıracak



Kızılay topluluğunda kayıtlı bulunan 6 gönüllü öğrencinin kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Türk Kızılayı Aydın Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Erdal Akıl, "Kendilerinin Gaziantep, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinde bulunan ihtiyaç sahibi okullara malzeme ve kitap göndereceklerini bize söylediler. Bizde Aydın Kızılay şubesi olarak kendilerine yardımcı olmak için yardımlarda bulunduk. Kırtasiye malzemesinin yanı sıra bot ve montlarını karşıladık. Bunları Gaziantep, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'deki okullara bizim aracılığımızla ulaşımını sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Minik Eller Kitapsever yardım kampanyasında Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü son sınıf öğrencilerden İpek Yurdacan, Sevde Nur Gülmez, Furkan Sürgüvenç, Huriye Durak, Mustafa Akkuş ve Murat Anık yer aldı. - AYDIN