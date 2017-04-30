Kızılay şehidi Elif Gizem Akaya'nın arkadaşlarından büyük vefa

Ankara Kızılay'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrencisi Elif Gizem Akaya'nın adını yaşatmak isteyen arkadaşları, teröre eğitimle karşılık verdi

Proje ile lise öğrencilerinin üniversite eğitimi alması, mühendisliği tanıması ve tercih etmesine katkı sağlamak amaçlanıyor



ANKARA - Ankara Kızılay'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrencisi Elif Gizem Akaya'nın adını yaşatmak isteyen arkadaşları, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin mühendisliği tanıması ve tercih etmesine katkı sağlıyor.

13 Mart 2016 tarihinde Ankara Kızılay'da düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Elif Gizem Akkaya'nın adını yaşatmak isteyen genç mühendis adayları, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında liseli gençlerle buluşan üniversite öğrencileri, geleceğin mühendisleriyle yaptıkları çalışmaları sergide topluyor.

Şehit Elif Gizem Akkaya'nın annesi Gülten Akkaya, hain terör saldırısında gencecik çocuklar bir hiç uğruna yok edildiklerini söyleyerek, "Türk Hava Kurumu Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığından onay alarak kızımın adını yaşatmak adına ve bu terör olayına bir nebze dikkat çekmek için güzel bir proje başlatmışlar. Bu proje terörün kaynağının cehaletten olduğu düşünülerek insanları daha çok bilinçlendirmek, cehaleti ortadan kaldırmak için özellikle lise öğrencilerinin üniversite okumaya yönelik teşvik etmek için kurgulanmış bir proje. Lise öğrencilerine üniversiteleri gezdirip özellikle mühendis olmaları konusunda teşvik ediyorlar. Bu proje beni çok onurlandırdı. Kızını kaybetmiş bir anneye kızının adını taşıyan bir proje verilebilecek en güzel hediyedir. Türkiye'de bütün üniversitelere yayılabileceğini düşünmek beni çok onurlandırıyor" diye konuştu.

Projenin Genel Koordinatörü elektrik elektronik bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Taha Korkmaz, teröre karşı silahının kalemi, kitabımı, bilgisi olduğunun altını çizerek, "Teröre bir tepki göstermek istedik. Elif'in adını yaşatmak, onu anmak istedik. Mühendis adayı olarak elimizdeki silahımız; kalemimiz, bilgimiz, kitabımız. Biz ancak bu şekilde tepki gösterebilirdik. Üniversite okumayı düşünmeyen daha çok kırsal kesimlerde bulunan liseleri tercih ederek buradaki çocukları bilinçlendirmeyi amaçladık. Bu ülkede bilinçli gençler yetişirse terörün o kadar azalacağı düşüncesindeydik. Onun için böyle sosyal sorumluluk projesine başladık. Bu tarz projelerin devam etmesini istiyoruz, sahip çıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 2 ay süren bir eğitim çalışması yaptıklarını kaydeden projenin eğitim sorumlusu bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisi Mustafa Çetindağ, "Proje kapsamında lise öğrencilerine eğitim verdik, mühendislik nedir, mühendislik alanında neler yapılabilir, gençlerin neden mühendislik veya üniversite okuması gerektiği konusunda belli başlı sorularına cevap vererek onları eğitime yönlendirdik. Daha sonra basit düzeyde temel elektronik ve robotik alanda dersler verdik, derslerin asıl amacı çocuklar bir proje yaptıktan sonra çocukların hevesini arttırmaktı. 2 aylık bir eğitim verdik. Çocuklara projeler yaptırdık. Çocuklar dijital termometre, robot gibi birçok proje yaptılar. 9 üniversite ile birlikte çalıştık. Çocukların 2 ay sonucunda mühendisliğe bakış açılarının farklı olduğunu gördük. Amaç da buydu. Terörün cehaletten doğduğu düşüncesindeyiz ve bu cehaleti kırmakta bütün inanların borcudur" açıklamasında bulundu. (ZEY-