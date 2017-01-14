Kızılay Nevşehir'de 2016 Yılında 12 Bin Ünite Kan Topladı

Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından 2016 yılında İl genelinde 12 bin ünite kan bağışı toplandığı açıklandı.



Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanlığı tarafından 2016 yılında başta Nevşehir merkez olmak üzere il genelinden 12 bin ünite kan bağışı toplandı. Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Cengiz Gülen yaptığı açıklamada 2016 yılında Nevşehirli vatandaşların Kızılay'a büyük ilgi gösterdiğini ve 12 bin ünite kan bağışı yapıldığını söyledi. Gülen,"Nevşehir Kızılay şubesi olarak 2016 yılı bizler için son derece güzel bir yıl oldu. Nevşehir'de 2016 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri, okullarımız ve vatandaşlarımız Kızılay'a kan bağışı kampanyalarına büyük ilgi gösterdi. Kızılay Nevşehir şubesi olarak Nevşehir'in çeşitli merkezlerinde kan bağışı aracımız ve Kızılay çadırımız ile yapmış olduğumuz kan bağış kampanyalarımıza İl genelinden 12bin ünite kan bağışı topladık. Bizlere desteklerini esirgemeyen başta Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş olmak üzere bürokratlarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi. - NEVŞEHİR