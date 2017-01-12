Kızılay Kars Şubesi'nden Öğrencilere Güvenli Yaşam Takvimi

Kızılay Kars Şubesi, il merkezindeki ilköğretim okulu öğrencilerine güvenli yaşam takvimi dağıttı.



Türk Kızılayı Kars Şube Başkanı Necati Dallı, il merkezine eğitim ve öğretimlerini sürdüren minik öğrencilere Türk Kızılayı'nın güvenli yaşam projesi kapsamında hazırladığı 2017 yılı güvenli yaşam eğitici mesajları içerin takvimlerin dağıtımını yaptı.



Başkan Dallı ilk olarak Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Yener Kaya, AFAD Müdürü Oktay AyGan ve Okul Müdürü Cengiz Dayfun ile birlikte sınıfları ziyaret eden Dallı, takvimleri panolara asarak takvim hakkında bilgiler verdi.



Dallı, Kızılay Genel Merkezi tarafından poster şeklinde hazırlanan 2017 yılı güvenli yaşam takvimi üzerende, yılın 12 ayının öncelikli olarak mevsim şartlarına bağlı insan sağlığı ve güvenli yaşamın korunması yönünde uyaralar bulunduğunu anlattı. Necati Dallı, öğrencilere vakit bulduklarında takvim üzerindeki uyarıcı ve faydalı bilgileri okumaları önerisinde bulundu.



Mili Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında yapılan protokol ile olası afetlerde ve mevsim koşullarından kaynaklı tehlikelerin önüne geçilmesi amacıyla öğrencilere yönelik "Güvenli yaşam takvimi" adlı takvimlerin basımındaki amacın, olası afete hazırlıklı olunması, bilinçli toplumun yetiştirilmesi, eğitimlerin verilmesi, öğretmenlerin de bilinçlendirilerek zararların en aza indirilmesini hedeflediklerini belirtti. - KARS