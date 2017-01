Kızılay'ın Kan Bağışı Aracı Mavibahçe'de

Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü ile MaviBahçe işbirliği ile Türkiye'nin kan stoklarını artırmak amacıyla kan bağış kampanyası düzenlenecek.



22 Ocak Pazar günü MaviBahçe'nin bahçesinde konumlanacak olan Kızılay kan bağışı aracı, kan vermek isteyen gönüllüleri bekleyecek. Kan bankasının ne kadar zengin olursa o kadar kişiye hayat verileceğini açıklayan AVM yetkilileri, "Bağışlanan her kan kurtarılan üç can demektir. Bizler de Kızılay aracılığıyla ülkemizin kan bankasına katkı sunmak için bir sosyal sorumluluk projesi düzenledik. 22 Ocak Pazar günü Kızılay'ın kan alma aracı bahçemizde olacak. Tüm gönüllüleri kan bağışı için bekliyoruz" diye konuştu.



Kan bağışının faydaları



Öte yandan kan bağışının faydaları ise şu sözlerle anlatıldı: "Kan verildikten bir gün sonra kişi kendini daha iyi hisseder, kan üretimi başlayarak kan hücreleri yenilenir. Kan bağışından sonra kanda bulunan yağ oranında düşme görülür. Kan bağışı yapıldıktan sonra; vücudun yağ tutması azalır, metabolizma daha hızlı çalışmaya başlar. Kilo vermeye çalışanlar sadece bu etkilerinden dolayı dahi kan vermek isteyebilir. Kan verme işleminden önce, vücudunuz kan araması testinden geçerek kendi sağlığınızı da öğrenmiş olursunuz. Kan vermek psikolojinizin rahatlamasını sağlar. Düzenle kan bağışı kalp krizi riskini azaltır. Kan verdikten sonra kanda zararlı maddeler var ise bu sayede giderilir. Kan veren kişiler kan hücreleri tazelendiğinden gençleşir. Yorgunluk ve baş ağrısı şikayetleri azalır. Stresin azalmasını sağlarken yüksek tansiyonu dengeler. Sağlıklı bir yaşam için yılda iki kez kan vermeniz gerekmektedir. Aids, Sifiliz, Hepatit C ve B testlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmış olursunuz." - İZMİR