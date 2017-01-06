Kızılay'ın Daveti Sonrası Rekor Kan Bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle stokların kırmızı alarm verildiğini duyurmasının ardından Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde rekor kan bağışı yapıldı.



Cumhuriyet Meydanı Belediye Pasajı altındaki Kızılay Şubesi'nde kan bağışçılarının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktor Mahmut Ulusoy, yaptığı açıklamada, vatandaşların yapılan çağrıdan sonra kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Vatandaşlar kan bağışının önemini bildikleri için geldiklerini ifade ederken Doktor Ulusoy, Kütahya ve özellikle Tavşanlı ilçesinde kan bağışı yönünde vatandaşların bilinçli olduğunu söyleyerek, düzenledikleri kampanyalarda yüksek miktarda kan topladıklarını anlattı.



Ulusoy, "Genel başkanımızın beyanından sonra vatandaşlarımız hareketlendi. Yılın ilk iki günü çok kötü durumda idik. Her yıl Aralık sonu Ocak başı gibi kan bağışlarında düşme oluyor. Ekstradan kar yağışı ve çok soğuk vardı, o da bunun üzerine tuz biber oldu. Tavşanlı İlçesi hiçbir zaman kötü duruma gelmedi. Bugün kan aldığımız bu yerin rekoru vardı, biz bu rekoru kıracağımızı düşünüyoruz. Daha önce saat 17.30'a kadar kan bağışçılarını bekliyorduk, bugün yoğunluk nedeniyle 1 saat daha bunu uzatacağız. Tüm kan bağışçılarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.



İlçede bir günde 97 ünite kan bağışında bulunarak 76 olan daha önceki rekor kırıldı. - KÜTAHYA