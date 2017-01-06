Kızılay'ın Çağrısına Diyarbakır'dan Destek

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının azaldığı yönündeki çağrısına destek vermek amacıyla Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Gençlik Kollarına üye gençler, kan toplama merkezine giderek kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi'ne giden HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı İlyas Kaya ile gençlik kolları üyeleri, işlemlerin ardından kan bağışında bulundu.



Kan merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, başlattıkları kampanyayla birçok il ve ilçe gençli·k kolları başkanlıklarıyla Kızılay Kan Merkezlerine akın ettiklerini söyledi.



Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamasıyla gündeme gelen kan stokundaki yetersizliğinden dolayı böyle bir kampanyayı başlatmayı elzem gördüklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Tüm üye ve gönüllülerimize gerek sosyal medya üzerinden gerekse de birebir telefonlarla ulaşarak başlattığımız kan verme kampanyasına iştirak etmeleri için teşvikte bulunduk. Zira böylesi bir girişimi çok faydalı ve önemli buluyoruz.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in zaman zaman kan verdiğini ve bunu da tavsiye ettiğini müşahede ediyoruz. Dolayısıyla bu gün burada kan vererek böylesi bir sünneti de ihya etmiş oluyoruz."



HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanlığı olarak katledilen insanların yanında olduğunu göstermek ve hayatın nişanesi olan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışında bulunduklarını aktaran Kaya, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan saldırılar gösteriyor ki emperyalist ülkelerin bu ülke üzerinde hesapları bulunmaktadır. Mazlum sivil insanlar katlediliyor ya da yaralanıyor." diye konuştu.