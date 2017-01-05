Kızılay'ın Çağrısı Siirt'te Kan Bağışını Arttırdı

SİİRT (İHA) – Türk Kızılayı Genel Merkezinden kan stoklarında düşüş yaşanması nedeniyle yapılan çağrının ardından Siirt'te kan bağışında artış yaşandı.



Siirt'te son iki gün içerisinde Kızılay Kan Merkezine gelerek kan veren vatandaşların sayısında artış yaşandı. Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Yener Tanık, kan bağışına yapılan çağrıya Siirtlilerin kayıtsız kalmadığını söyledi. Tanık, "Öncelikle bugün Kızılay Kan Merkezinde vatandaşlarımızın kan konusundaki hassasiyetlerine cevap vererek her gün ilimizde 30 ünite kan bağışı kabul ediyoruz. Bu manada Türkiye genelinde kan stokunun düşmesiyle sayın genel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin bu manada hassasiyetlerini dikkate alarak biz de ilimizde kan bağışı konusunda duyarlı olan vatandaşlarımızı gönüllülük esasına göre kan bağışına davet ediyoruz. İlimizde alınan kan sadece ihtiyacımızın yüzde 30 ile 40'ını karşılıyor. Geri kalanları da diğer bölge illerden karşılıyoruz. Amacımız kendi kanımızı kendimizin karşılamasıdır. Bu konuda vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak, 'bir ünite kan bağışlayın 3 hayat kurtarın, bu üç hayat ömür boyunca size minnettar kalsın'" dedi.



Çağrıya kayıtsız kalmayarak kan bağışında bulunduğunu belirten Fatih Eşin adlı vatandaş, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Bu olaylardan dolayı milletimizin kana ihtiyacı var" diye konuştu.



Kan Merkezi Doktoru Ümit Ekinci de son aylarda kan stokunda sıkıntı yaşandığını anlatarak, Kızılay Derneği Genel Merkezinden yapılan çağrıya duyarsız kalmayan vatandaşlar sayesinde bu sıkıntının aşılacağını kaydetti. - SİİRT