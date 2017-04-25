Kızılay Heyetinden Hastalara Ziyaret

BİTLİS (İHA) – Kızılay Güroymak Şube Başkanı Cemil İlk, Güroymak Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.



Cemil İlk, beraberindeki heyetle hastanede yatan hasta çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette konuşan İlk, "Çocuk servisindeki çocuklara bez dağıttık. Hastane yönetiminin sıcak alakası bizleri ziyadesiyle memnun etti. Allah hastalarımıza hayırlı şifalar ihsan etsin. Engelli çocuğu olan Şahin Erboysal kardeşimizin evine uğradık. Engelli oğlu İbrahim'e tekerlekli sandalye verdik. Kızılay Güroymak Şubesi olarak İbrahim kardeşimizin sevinçle bizi karşılaması, şahsımı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı çok memnun etti. Allah engelli kardeşimize şifa, ailesine de sabır versin. Çocukların her zaman yanlarında olacağız" dedi.



Çocuklar ise, Kızılay heyetinin ziyaretinden mutlu olduklarını söylediler. - BİTLİS