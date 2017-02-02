Kızılay'dan Vatandaşa Çağrı

Kızılay Kan Merkezi kan alma birimi gönüllü kan bağışçılarını bekliyor.



Kent merkezine geçtiğimiz günlerde hayata geçen kan alma birimi gönüllü kan bağışçılarını bekliyor. Havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışında düşüş yaşandığını ifade eden Kızılay Kan Merkezi Doktoru Kubilay Demir vatandaşlara gönüllü kan bağışı konusunda çağrılarda bulundu. Demir yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Kan bağış oranı kış mevsimi olduğu için biraz daha az. Havaların ısınmasıyla beraber buraya talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Kan merkezimiz şehir merkezine biraz uzak kaldığı için ulaşım biraz daha zor oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kış aylarında bağış sayısı düşüyor fakat hastanelerde ihtiyaç sayısı düşmüyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Artık şehir merkezindeyiz ulaşım açısından kolay bir yer. Vatandaşlarımızı gönüllü kan bağışına bekliyoruz." - ZONGULDAK