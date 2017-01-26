Kızılay'dan Suriyeli Ailelere Yardım

Kızılay Kayseri Şubesi tarafından Kayseri'de bulunan Suriyeli ailelere yardım desteği yapıldı.



Yardım hakkında bilgiler veren Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, "Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalara Kızılay şubeleri de destek vermektedir. Proje kapsamında geçici koruma altına yaşayan Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Ankara gibi illerde dağıtımlar devam ederken, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Muğla ve Manisa gibi illerde ihtiyaç tespit çalışmaları yapılmaktadır. Proje kapsamında geçici koruma altında yaşayan 25 bin Suriyeli aileye ulaşılması hedeflenmektedir. Kayseri'de de ihtiyaç tespit çalışmaları tamamlanmış olup, proje kapsamında bin Suriyeli aileye gıda kolisi, battaniye, bebek hijyen ve hijyen seti ile birlikte mutfak setinden oluşan insani yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.



Vali Yardımcısı Zekeriya Güney de, "Türk Kızılay'ına teşekkür ediyorum. Türk Kızılay'ı her zaman dara düşenin yanında olduğunu göstermiştir. Türkiye'de ve dünyanın her tarafında zor durumda olan insanların yardımına koşmuştur. Kayseri'de de 60 binin üzerinde Suriyeli misafirlerimiz geçici barınma kapsamında misafir ediyoruz. Bu kış gününde de bu misafirlerimize Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi'nin yapmış olduğu yardımlar ulaştırılacak. Bu yardımların kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırsever vatandaşlarımızı Kızılay'a yardım etmeye davet ediyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından ihtiyaç malzemeleri Suriyeli ailelere teslim edildi. - KAYSERİ