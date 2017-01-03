Kızılay'dan 'Son Dakika' Açıklaması: Kan Stoğumuz Yetersizdir

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kan stoklarının yetersiz olduğunu duyurdu.

"ERKEKLER 4, KADINLAR 3 KEZ KAN VEREBİLİR"

Başkan Kınık, herkesi bağış yapmaya, destek olmaya çağırdı. 18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin kan verebileceğini söyleyen Kınık, "Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir" dedi.

"KAN STOKLARI YETERSİZ"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğunu söyleyerek herkesi bağış yapmaya çağırdı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu. Türkiye genelinde 60 bin olması gereken stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü açıklayan Kınık, ülkenin bir yıllık kan bağışı ihtiyacının 2,5 milyon olduğunu kaydetti.

Kerem Kınık, Türkiye genelindeki 250 kan bağışı noktasına 18-65 yaş arası sağlık bireyleri beklediklerini söyledi" Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir" diyen Kınık, daha önce kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle bağışların azaldığını açıklamıştı.



