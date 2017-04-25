Kızılay'dan Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Kızılay Beşiri ilçe şubesi ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı yaptı.



Beşiri ilçesinde bulunan Eski Hamur İlköğretim Okulu yönetimi okuldaki ihtiyaç sahipleri için Kızılay İlçe Başkanlığından yardım talep etti. Kızılay İlçe Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda tespit edilen öğrenciler için giyim yardımı temin edildi. Okul yönetimi giyim yardımı yapan Beşiri Kızılay Şube Başkanı Aslan Gönenç ve Yusuf Öztek'e teşekkür etti. - BATMAN