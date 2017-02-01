Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu mobil tırla kan bağışı kampanyası başlattı.



Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Selçuk Cansız, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 1 aylık kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.



Cansız, bu sürede bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Tırımızda kan alımları 10.00 - 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Bağışlanacak bir ünite kan 3 cana şifa olacak." dedi.



Meydana kurulan mobil tır, 15 gün sonra ilçelerde hizmet verecek.