Türk Kızılayı Yozgat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu mobil tırla kan bağışı kampanyası başlattı.
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Selçuk Cansız, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 1 aylık kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.
Cansız, bu sürede bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz. Tırımızda kan alımları 10.00 - 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Bağışlanacak bir ünite kan 3 cana şifa olacak." dedi.
Meydana kurulan mobil tır, 15 gün sonra ilçelerde hizmet verecek.
Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu mobil tırla kan bağışı kampanyası başlattı.
Türk Kızılayı Yozgat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu mobil tırla kan bağışı kampanyası başlattı.