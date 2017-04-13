Kızılay Batman'da Anaokulu Yapacak

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından başlatılan "81 ilde 81 anaokulu" projesi kapsamında Batman'da 3 derslikli anaokulu yapılacak.



Türk Kızılayı Batman Şubesi Başkanı Ali Tezdiğ, Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek, yapılacak okul hakkında bilgi verdi.



Vali Deniz ve Şube Başkanı Tezdiğ, yaptırılacak anaokuluna yönelik protokolü imzaladı.



"Türk Kızılayı Anaokulu" adıyla inşa edilecek okulun 350 metrekare kapalı, 110 metrekare açık alan üzerine bina edileceği belirtildi.