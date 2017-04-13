Kızılay Ahlat'ta Kan Bağışı Topladı

Kızılay Van Bölge Kan Merkezi, Ahlat ilçesinde 2 günde 189 ünite kan bağışı toplandı.

Kızılay Ahlat'ta Kan Bağışı Topladı

Kızılay Van Bölge Kan Merkezi, Ahlat ilçesinde 2 günde 189 ünite kan bağışı toplandı.


İlçenin Selçuklu Çarşısı'nda kurulan kan bağışı tırında, Kızılay Van Bölge Kan Merkezi'nden gelen 1 doktor ve 3 flebotomist, vatandaşlardan 2 gün boyunca kan bağışı topladı.

Kızılay Ahlat Şube Başkanı Necat Demirden, yaptığı açıklamada, 2 gün süren kan bağışı kampanyasına, ilçe halkının önemli ölçüde destek olduğunu söyledi.

Demirden, "İlçemizde 2 gün boyunca 189 ünite kan bağışı toplanmıştır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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