Kızılay Ahlat'ta Kan Bağışı Topladı

Kızılay Van Bölge Kan Merkezi, Ahlat ilçesinde 2 günde 189 ünite kan bağışı toplandı.





İlçenin Selçuklu Çarşısı'nda kurulan kan bağışı tırında, Kızılay Van Bölge Kan Merkezi'nden gelen 1 doktor ve 3 flebotomist, vatandaşlardan 2 gün boyunca kan bağışı topladı.



Kızılay Ahlat Şube Başkanı Necat Demirden, yaptığı açıklamada, 2 gün süren kan bağışı kampanyasına, ilçe halkının önemli ölçüde destek olduğunu söyledi.



Demirden, "İlçemizde 2 gün boyunca 189 ünite kan bağışı toplanmıştır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.