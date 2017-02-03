Kızılay'a Tam Donanımlı Kan Toplama Aracı

Çorum'da, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından satın alınarak, tam donanımlı kan toplama aracına dönüştürülen kamyon Kızılay'a bağışlandı.
İl Genel Meclisinin kararıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından satın alınan kan toplama aracının Kızılay Çorum Şubesine, 2 adet cenaze yıkama ve nakil aracının da ilçe belediyelerine teslimi için İl Özel İdaresi bahçesinde tören düzenlendi.
Vali Necmeddin Kılıç, yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin katkılarından dolayı İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ederek, yapılan bağışın örnek olmasını diledi.
Kızılay'ın, Türkiye'de kan ihtiyacını karşılayan en önemli kurum olduğuna dikkati çeken Vali Kılıç, "Kızılay'ı önemini anlatmamıza gerek yok. Türkiye'nin olmazsa olmaz kurumlarından birisidir. O kadar önemli görevler üstleniyor ki hepsi birbirinden kıymetli. Özellikle de kan temini noktasındaki çalışmaları ve hassasiyeti ortada. İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremizin yaptığı bu anlamlı katkı inşallah diğer illerimiz için de örnek olur. Yapılan bu bağış, kan toplarken hem halkımızın sağlığı hem toplanan kanın güvenliği hem de bunun uygun ortamda muhafazası için muhteşem bir düşünce. Kızılay'ımıza hayırlı olsun." dedi.
Cenaze araçlarının da bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kılıç, yaşamın hakikat olduğu gibi ölümün de hakikat olduğunu söyledi.
"Bu aracın eşi benzeri yok"
Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler de Kızılay'ın, 17 bölgede, 65 kan bağış merkezi ve 140 sabit kan alma noktasıyla hizmet verdiğini dile getirdi. 2004 yılında 300 bin civarında kan toplayabildiklerini ifade eden Güler, 2017 yılında 2 milyon 141 bin kan bağışı topladıklarını, bu miktarın da Türkiye'deki kan ihtiyacının yüzde 80'ine tekabül ettiğini söyledi.
Türk halkının duyarlı bir millet olduğunu aktaran Güler, 2-3 yıl içerisinde ihtiyacı karşılayacak 2 milyon 600 bin kan değerine ulaşacaklarına dikkati çekti.
Çorum İl Özel İdaresi tarafından bağışlanacak kan toplama aracının haberini aldıklarında büyük bir heyecan yaşadıklarını anlatan Güler, "Aracın hazırlanmasını büyük bir merak ve heyecanla bekledik. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak şimdiye kadar bir çok otobüs kamyon gibi bağışlar almıştık ancak bu eşi benzeri olmayan aracı ilk defa Çorum'da alıyor olmak hepimiz için önem arz ediyor." diye konuştu.
İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya ise Kızılay'a teslim edilen kan aracının Türkiye'de eşi benzeri olmadığını, 81 ile örnek olacak bir bağışta bulunduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından kan toplama aracının anahtarı Vali Kılıç tarafından Kızılay Çorum Şube Başkan Vekili Mustafa Ceylan'a, cenaze araçlarının anahtarları da Ortaköy ve Uğurludağ belediyelerine teslim edildi.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve daire müdürleri de katıldı.
Kızılay'a Tam Donanımlı Kan Toplama Aracı
Çorum'da, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından satın alınarak, tam donanımlı kan toplama aracına dönüştürülen kamyon Kızılay'a bağışlandı.
Çorum'da, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından satın alınarak, tam donanımlı kan toplama aracına dönüştürülen kamyon Kızılay'a bağışlandı.