Kızıl Ordu Korosu Alexandrov Orkestrası Kimdir? Ne Zaman Kuruldu?

Alexandrov Orkestrası, Rusya silahlı kuvvetlerinin resmi korosudur. Sovyet döneminde kurulmuş, erkek koro grubu üyeleri, orkestra ve dans grubundan oluşur. Alexandrov Orkestrası, MVD orkestrası ile birlikte "Kızıl Ordu Korosu" yakıştırmasını alan iki gruptan birisidir.

Alexandrov Orkestrası Rusya dahilinde, dünyanın pek çok yerinde insanları geniş bir müzik skalasında eğlendirmektedir. Müzikal şovlarında Rus halk şarkıları ve marşlar, opera aryaları ve popüler müzikleri yorumlamaktadırlar. Repertuarı arasında iki binden fazla şarkı bulunduran grup, The Volga Boatmen'in şarkıları, Katyusha, Kalinka ve Ave Maria'yı da seslendirmektedir.



Orkestra ismini, ilk yöneticisi Alexander Vasilyevich Alexandrov'den almıştır. Grubun 1998'e yılına kadar " Rus Ordusunun Şarkı ve Dans Akademik Orkestrası" ismine sahipti. Daha sonra Akademik Orkestra kısaltmasını aldı.

Alexander Vasilyevich Alexandrov kimdir?

Köylü bir ailenin çocuğu olan A.V Alexandrov, Kızıl Ordu Korosu'nun ilk sanat yönetmeni, koro yönetmeni, kondüktörü ve eğitmenidir. Sovyetler Birliği Ulusal Marşı'nı yazan isim olarak ulusal bir figür haline gelmiştir. Marşlar ve Folk şarkıları ile içe içe yetişmiş olan Vasilyevich, şarkı söyleyebilmekte ve keman çalabilmektedir.

OĞLU BORİS, AVRUPA'DA ÜNE KAVUŞTURDU

Alexander Vasilyevich Alexandrov'un ölümünün ardından Alexandrov Orkestrası, nam-ı diğer Kızıl Ordu Korosu'nun başına oğlu Boris Alexandrovic Alexandrov geçti. Boris'in döneminde koro, Sovyetler Birliği dışında üne kavuştu.

VYACHESLAV KOROBKO GÜNÜMÜZE KADAR GETİRDİ

Bugün ise koroyu, Rusya'nın saygın sanatçılarından birisi olan Vyacheslav Korobko, 2003 yılından beri yönetmektedir.

ALEXANDROV ORKESTRASI, KIZIL ORDU KOROSU ÜNİFORMALARI:

1969 yılına kadar standart üniforma bir ceket ve jokey pantolonundan oluşuyordu. 1970 yılında revizyon yapılarak modern görünüm kazandırıldı ve günümüze kadar kullanıldı.

KIZIL ORDU KOROSU'NUN ALDIĞI ÖDÜLLER

Fransız Müzik Akademizi, en iyi kayıt: Gold Disk -1961

Fransız Plak Şirketi, en iyi satış: Gold Disk - 1964

Moğol Savaş Nişanı - 1964

Çekoslovakya Kızıl Yıldız Nişanı - 1965

Hollandalı Şirket N.O.K, en iyi satış: Gold Disk - 1974

25 ARALIK 2016, KIZIL ORDU KOROSUNUN TRAJEDİSİ! MORAL VERMEYE GİDERKEN FELAKET YAŞADILAR