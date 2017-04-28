Kızıl geyik ailesi foto kapanına yakalandı



TOKAT - Tokat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından envanter çalışması için ormanlık alana konulan foto kapana kızıl geyik ailesi yakalandı.

Tokat'ta yaban hayatının envanterlerini çıkarmak için Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen foto kapanlarla yaban hayatı görüntüleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Amasya, Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerinde ilk etapta yaban hayvanı geliştirme sahaları ile birli avlaklarda 84 adet fotokapan kurularak izleme çalışmaları yapılıyor. Foto kapanlarından kızıl geyik, dağ keçisi, karaca, ayı, kızıl tilki, kurt, sansar, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu ve vaşak gibi türlerin bol bulunduğu bölgede hayvanların geçiş noktalarına konulan foto kapanlarla yaban hayatı envanteri için çalışma yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat İl Şube Müdürü İhsan İkinci, sosyal medya hesabından Tokat'ta foto kapanla görüntülenen kızıl geyik ailesinin videosunu paylaştı. Görüntülerde bir su birikintisi içerisine giren anne ve baba geyikle yavrusu kameralara yansıdı. İlk baharlar birlikte kameralara yansıyan görüntülerde su içresinde bir süre dolaşarak etrafına bakan geyikler renkli görüntüler oluşturdu.