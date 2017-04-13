Kızık Caddesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Burhaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nin ana yollarından biri olan Kızık Caddesi'ndeki yol yapım çalışmaları devam ediyor.



Burhaniye'de merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yol yapım çalışmaları Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aynı anda birçok ekiple devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi merkez yollarından olan Kızık Caddesi'nde devam eden yol yapımı çalışmaları ise bölüm bölüm ilerlemeye devam ediyor. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayan çalışmalar; kaldırım yapımı ve yağmur oluğu yapımının yanı sıra granit taş olarak yeniden yapılan yol, okullar bölgesinde olması nedeniyle de önem arz ediyor. Daha önce yağmur suyu hatlarının yapılarak alt yapısının da tamamlandığı Kızık Caddesi ile ilgili olarak Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal "göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman ifade ettiğimiz gibi hiçbir vatandaşımızı çamura bastırmayacağız düşüncesiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kızık Caddesi de Cumhuriyet Mahallemizin önemli yollarından bir tanesi Okullarımızın da bu cadde üzerinde olması tabi ki yapımı konusunda daha hassas olmamızı gerektirdi. En kısa sürede, Kızık Caddesi'ni, yeni haliyle yeniden halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - BALIKESİR