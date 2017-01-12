Kızı ve Yeğeni ile Kayıplara Karışan Adam Bandırma'da Yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde 14 gün kızı ve yeğeniyle birlikte kayıplara karışan şahıs Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.



İkamet ettikleri İzmir'in Bergama ilçesinden öz kızı G.D. (9) ve aynı mahallede yaşadıkları yeğeni S.D. (14) ile birlikte iki hafta önce kayıplara karısan Orhan D. (32), Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yanında kızı ve yeğeni ile birlikte otobüs terminalinde yakalandı. Bir televizyon kanalında yayınlanan programda eşi ve yeğeninin ailesi tarafından günlerdir aranan Orhan D.'nin Bandırma'da yakalandığı haberi ailesine verildi. Demirci'nin eşinin ve yeğeninin ailesinin haber üzerine Bandırma'ya yola çıktığı öğrenildi. Çocuklar G.D. ve S.D.'nin ailelerine teslim edileceği öğrenilirken, Orhan D.'nin küçük yaşta kızı kaçırmak iddiasıyla mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi. - BALIKESİR