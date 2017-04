Kızı Öldürülen Babanın Feryadı

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, geçen 14 Nisan'da başından tabancayla vurularak öldürülen 22 yaşındaki Pınar Çiçek'in ailesinin acısı tazeliğini koruyor. Kızının öldürülmeden önce barışma bahanesiyle kandırıldığını belirten Mustafa Arslan, "Bir mermi başına sıkılmış, bir mermi de yastığına bırakmışlar. Bu 'devamı var' anlamına geliyor. Adalete güveniyoruz. Bir an önce şüphelinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.