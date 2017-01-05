Kızı Öldürülen Anneden, Katile Verilen 20 Yıllık Cezaya Tepki

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 19 Ocak 2013 tarihinde işlenen cinayet davasında cinayeti işleyen sanığa verilen müebbet cezasına sanık itiraz etti. İtiraz sonucu Yargıtay kararı bozdu. Yeniden görülen duruşmada sanığa Kasten Adam Öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Kızı öldüren anne karara tepki göstererek, "Onun cezasını çekmesini istiyorum, indirimini istemiyorum" dedi.



Olay, Sanık Volkan Civelek hem boşandığı eşi Mehtap Bülbül'ü hem de ailesini tehdit ediyordu ve bu nedenle evden uzaklaştırma cezası almıştı. Savcılık da kadın hakkında koruma kararı almıştı. Uzaklaştırma kararının bittiği gün ise Civelek, Mehtap Bülbül'ü kaçırarak iki gün alıkoymuş, iki günün sonunda Mehtap Bülbül'ün başına iki el ateş ettikten sonra onu hastane önüne bırakıp "Ceset var" diyerek olay yerinden uzaklaşmıştı. Ağır yaralı Mehtap Bülbül hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirirken, Civelek yakalanıp tutuklanmıştı.



Gebze 2.Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Haziran 2014 tarihinde görülen 12. duruşmada mahkeme heyeti sanık Volkan Civelek'e "Cinayet" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası vermiş ardından kararı ömür boyu hapis cezasına çevirmişti. Verilen cezaya sanık Volkan Civelek itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Yargıtay 1. Dairesi karası bozarak yeniden mahkemeye göndermişti.



Sanık Volkan Civelek duruşmaya ceza evinden telekonferansla katıldı



Yargıtay 1. Dairesinin kararı bozmasının ardından Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün duruşma yeniden görüldü. Duruşmaya öldürülen Mehtap Bülbül'ün kardeşleri Meryem Bülbül, İbrahim Bülbül ve annesi Yeter Bülbül ile avukatları Vahit Kuzu ile sanık Müdafii Avukatı Ender Kibiroğlu katıldı. Sanık Volkan Civelek ise bulunduğu ceza evinden telekonferans usulü ile mahkemeye canlı bağlandı.



Mahkeme heyet değişikliği nedeniyle tutanakların okunması ile başladı ve Yargıtay 1.Ceza Dairesinin bozma ilamı okundu. Bozma ilamının okunmasının ardından karar ile ilgili sanık ve mağdur avukatlarına değerlendirilmeleri soruldu. Öldürülen Mehtap Bülbül'ün Avukatı Vahit Kuzu, "Geçen celse beyan ettiğimiz üzere ortada haksız tahriki gerektiren durum yoktur. Biz bozma kararına karşı direnilmesini talep ediyoruz" dedi. Sanık Volkan Civelek, "Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ederim" diye konuştu.



"Biz eski kararda direnilmesini talep ederiz"



Avukatların değerlendirmesinin ardından Mahkeme heyeti oy çokluğu ile Yargıtay 1. Dairesinin vermiş olduğu bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Yargıtay bozma ilamının uyulması kararının ardından söz verilen Mehtap Bülbül'ün yakını İbrahim Bülbül, "Sanık karar verilirken bağırarak çıkmıştır. Mehtap 2 gün boyunca tüm İstanbul polisi tarafından aranırken, annemi arayıp kardeşimin yalvarmasını ve ağlamasını dinletmiştir. Biz eski kararda direnilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı.



"Bu aşamadan sonra sanığın en ağır şeklide cezalandırılmasını talep ederiz"



Mehtap Bülbül'ün avukatı Vahit Kuzu, "Yargıtay bozma ilamına uymakla kadın cinayetlerine meşruluk kazandırılmıştır. Önceki heyet sanığın ruh hali ve dosyadaki beyanlarını birebir görmüştür. Fakat Yargıtay maalesef 2 kişi arasında olduğunu iddia ettiği olayda sanığın savunmasını esas alarak haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Bu itibarla bu aşamadan sonra sanığın en ağır şeklide cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.



Avukatın ve Mehtap Bülbül'ün açıklamalarının ardından iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. İddia makamının esas hakkında vermiş olduğu mütalaanın ardından Sanık Volkan Civelek'e son sözü soruldu. Son sözü sorulan Volkan Civelek, "Mütalaaya diyeceğim bir şey yok, bu olaydan dolayı karşınızda olmaktan utanç duyuyorum" dedi.



Sanık 20 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı



Sanığın son sözünün ardından Gebze 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararı açıkladı. Verilen kararda Sanık Volkan Civelek'in üzerine atılı eşi olan maktul Mehtap Civelek'i kasten öldürme suçu işlediği anlaşıldığından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve duruşmadaki tutum ve davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerinde ki olası etkileri nazara alınarak TCK 62 maddesi uyarınca verilen cezanın takdiren 1 bölü 6 oranında indirilerek 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.



"Onun cezasını çekmesini istiyorum, indirimini istemiyorum"



Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan ve kızını öldüren Volkan Civelek'e verilen cezanın yeteli olmadığını söyleyen Mehtap Bülbül'ün annesi Yeter Bülbül, "Kızımı dolandırdı, benimle konuşa konuşa saat vere vere benim kızımı öldürdü, gelin alın götürün dedi. Şimdi adliye indirimini istiyor. İndirime karşı ben ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istiyordum ama indirim verdi. Bide kızı var. Öldürüldüğünde 4 yaşındaydı şimdi 9 yaşına girdi. Onun cezasını çekmesini istiyorum, indirimini istemiyorum. Cinayeti işliyor adam, bu kapıdan girerim bu kapıdan çıkarım diyerekten yollarını bulmuşlar. Yalandan dolandan indirime gidiyorlar. Adalet istiyorum. Çıkmasını istemiyorum. Hiçbir zaman çıkmasını istemiyorum, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ