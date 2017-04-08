Kızı Okula Başlayan İmparator Tatlıses Efkara Daldı: Baban Okula Gidemedi
İmparator İbrahim Tatlıses, ana okuluna başlayan kızının fotoğrafına bakıp geçmiş yıllara döndü. Efkarlanan İmparator, fotoğrafı "Kızım baban okula gidemedi!" notuyla paylaştı.
İmparator İbrahim Tatlıses'in 5 yaşına giren kızı Elif Ada anaokuluna başladı. Kızının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İmparator, geçen yıllara bir ah çekti.
"KIZIM BABAN OKULA GİDEMEDİ"
Kendisi okul okuyamayan İmparator, kızının okula başlamasını duygu dolu bir notla Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses, paylaşımına "Büyümüşte okula gidiyor, gelde orta yerinden çatlama... Kızım baban okula gidemedi, alo orda mısın?" notunu ekledi.
İşte Tatlıses'in Instagram paylaşımı:
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