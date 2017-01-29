Kızakları Çalınan Köylüler, Hayvanları İçin Otları Sırtında Taşıyor

Bingöl'ün merkez Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'nde hırsızların köylülerin kızaklarını çalmaları nedeniyle, köylüler yoğun kar yağışına rağmen havyanlar için otları sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Köylülerden Niyazi Bacura, 10 gün önce kızağının çalınması nedeniyle hayvanları için otları yaklaşık 400 metre sırtında taşımak zorunda kaldığını söyledi.

HAYVANLARI AÇ KALMASIN DİYE SIRTLARINDA TAŞIYORLAR

Bingöl'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Sancak Beldesi'ne bağlı Oğuldere Köyü'ndeki köylülerin çoğunun kızakları hırsızlar tarafından çalınıdı. Köylüler bunun üzerine hayvanları için topladıkları ve yaz aylarında arazide depoladıkları samanları 1 metre karda sırtlarında taşımak zorunda kaldı.



400 METRE SIRTINDA TAŞIYOR

Kızağı çalınan köylülerden biri olan Niyazi Bacura, 10 gün önce kendisinin de arasında olduğu çok sayıda köylünün kızağının hırsızlar tarafından çalındığını belirterek, hayvanları için daha önce kızak ile getirdiği otları şimdi yaklaşık 400 metre sırtında taşıyarak ahıra getirdiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Bacura, "3 çocuğum var. Evde 5 kişi kalıyoruz. Günde 4-5 defa 400 metre mesafeden sırtımızla ot çekiyoruz. Köydeki çok kişinin kızağa çalındı. İlgililerden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.