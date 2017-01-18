Kız ve Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Basketbol Bölge Şampiyonasına katılan Tunceli kız ve erkek takımları, çeyrek finale yükseldiği bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ANALİG Basketbol Bölge Şampiyonası grup müsabakalarının Bingöl'de yapıldığını belirtti.



Oynanan karşılaşmalar sonucunda Tunceli kız ve erkek basketbol takımlarının, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiğini bildiren Kara, "Sporcularımı ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.



Kara, tesisleşmede yaptıkları yatırımların karşılığını almaya başladıklarını da ifade ederek, "İlimizde tesisleşme konusunda önemli yatırımlar yaptık ve yapamaya devam edeceğiz. Tesisleşme arttıkça başarıda beraberinde geliyor. İlimizin gençleri spora yatkın. Yeter ki kendilerine insansın ve disiplinli çalışsınlar başarılar peşinden gelecektir." diye konuştu.



Tunceli kız ve erkek basketbol takımlarının da mücadele edeceği ANALİG Basketbol Bölge Şampiyonası çeyrek final müsabakaları, 11 Şubat tarihinde Şanlıurfa'da yapılacak.