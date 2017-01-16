Kız Öğrencilerden 15 Temmuz "Şehadet Gecesi" Etkinliği

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanlığını anlatmak için Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Şahadet Gecesi" düzenlendi.



Antakya Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Şahadet Gecesi" programı, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Okul Müdürü Firdevs Kılın, yaptığı konuşmada, "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi, çiğnetmeyecek' diyen şairimizin yolunda yürüyen gençleri yetiştirmek üzere aldığımız bu bayrağı 15 Temmuz'da şehit olan şehitlerimizin niçin şehit olduğunu unutturmamak için ve vatanımızın her karış toprağında toprağı sıktığımızda fışkıracak şehit kanlarının bugünün yeni neslini imar etmesi, bilinçlerinin, şuurlarının ve şahsiyetlerinin oluşturulması için sürekli onlarla birlikte güzel bir yolda, güzel çizgiler içerisinde okulumuzda eğitim veriyoruz. ve gençlerimiz 15 Temmuz 'Şehadet Gecesi'ni kendi istekleriyle hazırlamak istediler" dedi.



Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, Ömer Halisdemir'i canlandıran bir öğrencinin sunduğu drama, okunan şiirler ve Oratoryo ile sürdü. Hain darbe planını anlatan 15 Temmuz konulu tiyatro oyunu ile devam eden program, bir şehidin mektubunun okunması ile sona erdi. Davetliler program sonunda öğrencileri uzun süre alkışladılar. - HATAY