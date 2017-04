Kız Öğrenciler Motor Başında

AHMET PESEN - SEYHAN KIRICI - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir lisenin motor bölümünde eğitim gören 7 kız öğrenci, lastik söküp takmaktan, motor yağ bakımı ve balans ayarına kadar birçok işte gösterdikleri başarıyla dikkati çekiyor.



İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun motor bölümünde 7 kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.



Otomotiv sektöründe ağırlıklı olarak erkeklerin egemen olduğuna işaret eden Alkış, kız öğrencilerin de erkekler kadar başarılı olduğunu söyledi.



Kız öğrencileri oto sanayiye staja gönderdiklerini anlatan Alkış, "Okulumuzda 180 motor bölümü öğrencisi var, bunların 7'si kız. Bu öğrencilerin tamamı okuldaki eğitimin dışında sanayide staj eğitimi alıyorlar. İleride sektörde başarılı birer yönetici olabilirler." diye konuştu.



Okulun Motorlu Araçlar Teknoloji Alan Şefi Ünal Selvi de Türkiye'de otomotiv sektörünün en hızlı gelişen sektörler arasında yer aldığını belirterek, öğrencilerinin iş potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi.



Erkeklerin yanı sıra kız öğrencilerinin de bu mesleği başarıyla yapabileceğini bildiren Selvi, şöyle devam etti:



"Şu an kız öğrencilerimiz, bizden mezun olduklarında yine otomotiv sektörünün her kolunda çalışabilirler. Özelikle otomobil servislerinde çalışabilirler. İş imkanı çok açık, biz de onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bayan öğrencilerimiz de bu işi çok güzel yapabiliyor. Hatta kızlarımızdan biri, çok sayıda erkek öğrencimizden daha yetenekli. Okulu bitirdikten sonra bu sektörde parça kısmında, servis bakım elemanı olabilirler, teknisyen olabilirler, hatta bu sektörde uzman olabilirler."



"Daha dikkatli, titiz iş yapıyorlar"



Kız öğrencilerin staj yaptığı otomobil servisinin yöneticisi Uğur Zara, kendisinin de aynı liseden mezun olduğunu söyledi.



Zara, kendi döneminde hiç kız öğrenci bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Şimdi kız öğrencilerin bu bölümde olmasından mutluluk duydum. Çünkü daha önce bayanlar daha hassas diye bu işi yapamayacakları kanısı vardı. Bayanlar daha güzel iş yapıyorlar, daha dikkatli, titiz çalışıyorlar. Bizim şu an firmamızda 3 stajyer kız öğrencimiz var. Gerçekten onlardan çok memnunuz. Kesinlikle, 'şunu yapamaz, bunu yapamaz' diye bir şey yok. Çoğu işi yapabiliyorlar. Onun dışında bu meslekten üniversiteyi bitirip bize geldiklerinde hemen minimum asgari ücretle başlarlar. Daha sonra servis şefi bile olabilirler."



"Erkeklerin yaptığı işleri biz de yapabiliriz"



Staj gördüğü serviste lastik söken, motor yağ bakımı, balans ayarı yapabilen 11. sınıf öğrencisi Meryem Özkaya da otomotiv sektöründe iş imkanının çok fazla olduğunu söyledi.



Bölümü tercih etmesinde bunun etkili olduğunu vurgulayan Özkaya, "Okulumuzda 3 bölüm bulunuyor. Biri tesisat, diğeri bilişim ve benim olduğum motor bölümü var. Bence lastik sökmek, motor açıp bakmak daha iyi. Güç gerektiren bir şey yok. Hepsinin makinesi var, her şey kolay. Ayrıca iş imkanının en fazla olduğu sektör." dedi.



11. sınıf öğrencisi Zehra Bulut da liseyi bitirdikten sonra hemen çalışmak istediğini, bu imkanı da ancak bu sektörde bulabileceğini belirtti.



Bulut, bilgi sahibi olmasının kendisinin tercih edilmesinde etkili olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Liseyi bitirip ardından üniversiteyi kazanamazsam bir işe girmem gerekiyor. Bu bölümde yetkili servislerde çalışma imkanım var. Kaportada tamirde çalışabilirim. İş imkanı çok onun için seçtim. Tabi 20 erkeğin içinde çalışmak biraz tuhaf geliyor ama erkeklerin yaptığı işleri biz de yapabiliriz, hatta onlardan daha iyi yaparız."



10. sınıf öğrencisi Selenay Çakır da meslekte önlerinin açık olduğunu belirterek, "Benim amacım 4 yıllık bir üniversiteyi kazanıp bu sektörde mühendis olmak. Erkekler bu bölümde daha ön planda ama kadınlar da yapabilir." dedi.