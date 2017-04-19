Kız Kardeşi Tarafından Kazara Öldürülen Çocuk Toprağa Verildi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, anne ve babasının evde olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan kız kardeşi 12 yaşındaki Tayyibe S. tarafından başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Tayyip S., toprağa verildi.



Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Çamköy Mahallesi Küllü İsmail Sokak'taki 14 kapı numaralı evde meydana geldi. Tayyip, Tayyibe ve 4 yaşındaki Fatıma S. adlı 3 kardeş, evin salonunda, babası Bayram S.'ye ait çift kırma av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada Tayyibe S., boş sandığı tüfeğin tetiğine bastı. Ateş alan silahla Tayyip S. başından vurularak öldü.



Tayyip S.'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği evine getirildi. Evde helallik alınmasının ardından Tayyip S. için Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Sarıer'in babası Bayram S. de namaz sırasında ön sırada saf tuttu. Cenaze duaların ardından toprağa verildi. Polis tarafından dün gece gözetim altında tutulan ve olaya ilişkin ifadesi alınan Tayyibe S. ise bu sabah ailesine teslim edildi. Tüfeği dolu şekilde evin salonunda bırakan baba Bayram S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



- Muğla