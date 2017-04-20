Kız Kaçırma Davasından Aranan Şahıs, Müge Anlı'nın Programında Tutuklandı

Yılmaz Aslan adlı şahsın oğlu, nişanslısı ile birlikte kaçtı. Kız 18'ini doldurmadığı için ailesi "kızım kaçırıldı" diye şikayetçi oldu. Olay sonrası Aslan'ın oğlu tutuklanırken, kendisi de Müge Anlı'nın canlı yayınlananda 'Tatlı Sert' programında polis ekipleri tarafından yakalandı.

ARANAN YUSUF ASLAN CANLI YAYINDA TUTUKLANDI

Yılmaz Aslan, polis tarafından Müge Anlı canlı yayınında tutuklandı. Oğlu ve nişanlısı kaçtı ancak kızın 18'ini doldurmasına henüz 3 gün vardı. Kaçan kızın ailesi şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen emniyet ekibi Yılmaz Aslan'ın oğlunu gözaltına aldı. Mahkemeye çıkan Yılmaz Aslan'ın oğlu tutuklandı. Aranan Yılmaz Aslan da Müge Anlı canlı yayınında tutuklandı.

"KIZIN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMASIN DİYE 10 BİN TL VERDİM"

Yılmaz Aslan, "Kızın babası geldi şikayetçi olmamak için 10 bin TL istedi, verdim. Adam şikayetini geri çekti ancak kamu davasına girdiği için mahkeme devam etti ve oğlum ile kardeşim tutuklandı. Ben ne yapacağım Müge hanım. Oğlum ile gelinim gelmiş. Sokağa atılmaz. Ben de baba olarak kabul ettim. Babası da davadan vazgeçmişti." şeklinde konuştu.

POLİS YUSUF ASLAN'I CANLI YAYINDAN ALDI

Başlayan mahkemede çıkan sonuç üzerine Yılmaz Aslan'ın oğlu ve kız kardeşi tutuklandı. Yılmaz Aslan ise aranıyordu. Araması olmasına rağmen Yılmaz Aslan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programa gelen emniyet ekipleri Yılmaz Aslan'ı yakaladı.