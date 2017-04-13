Tekirdağ'da Esrarengiz Olay: Sevgilisiyle Buluştuğu Evde Asılı Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde 24 yaşındaki H. K., kız arkadaşıyla buluştuğu arkadaşının evinde doğalgaz borusunda asılı olarak bulundu.

BİR ARKADAŞININ EV ANAHTARINI ÖDÜNÇ ALDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Göksel Gürsoy'un aktardığı bilgilere göre olay, Çorlu ilçesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dün saat 16.00 sıralarında H. K., kız arkadaşı ile görüşmek için bir arkadaşından evinin anahtarını ödünç aldı. Uzun süre telefonla K.'ya ulaşamayan arkadaşları eve gitti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Çilingir yardımıyla girilen evde K. doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu. Arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri H. K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri ile savcının olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.