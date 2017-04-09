Kız Arkadaşının Borcunu Ödemek İçin" Hırsızlık Yapmış

Konya'da gıda ürünleri satan iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, zanlılardan birinin hırsızlığı kız arkadaşının borcunu ödemek için yaptığını itiraf ettiği belirtildi.



Merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesi Kovanağzı Caddesi'ndeki iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların iş yerindeki sigara, gıda ürünü ve dizüstü bilgisayar ile güvenlik kamerasını çaldığını tespit etti.



İş yerinden 20 bin liralık malzeme çaldıkları iddiasıyla Ahmet E. (38), Çağrı Ö. (26) ve Ahmet T. (26) evlerinde yakalandı.



Çağrı Ö'nün, emniyetteki ifadesinde, hırsızlığı kız arkadaşının 800 lira civarındaki borcunu ödemek için arkadaşlarıyla yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.