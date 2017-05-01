Kız Arkadaşının Babası ve Kardeşi Tarafından Önce Darp Edildi Sonra Bıçaklandı

Adana'da kız arkadaşının babası ve kardeşi tarafından sopayla dövüldükten sonra bıçaklanan kişi ağır yaralandı.



Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Berker Bulvarı Şakirpaşa kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ü. (27) kız arkadaşının babası ve kardeşini yolunu kesti. Daha sonra sopayla darp edildikten sonra bıçaklandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Ü.'yü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Emre Ü. Polise verdiği ilk bilgide, kendisini, kız arkadaşının babası N.A ve erkek kardeşi İ.A'nın yaraladığını iddia etti.



Durumu ağır olan genç, ameliyata alındı. - ADANA