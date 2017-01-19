Kız Arkadaşının Ağabeyini Öldürdü

BALIKESİR'in Edremit ilçesi'nde 25 yaşındaki Rıdvan Kalbimferah, pompalı tüfekle ateş ettiği otomobildeki, başına ateş ettiği kız arkadaşının ağabeyi 19 yaşındaki Sezgin Avcı'yı öldürürken erkek kardeşi 14 yaşındaki H.A.'yı sırtından yaraladı. Kaçan Rıdvan Kalbimferah, polis tarafından yakalanıp. gözaltına alındı.



Çalıştığı oto yıkama servisindeki işinden yaklaşık bir ay önce ayrılan Sezgin Avcı, bir süre önce Rıdvan Kalbimferah'yi, kız kardeşi 16 yaşındaki E.A. ile görüşmemesi için birkaç kez uyardı. Kalbimferah, iddiaya göre uyarıları dikkate almadı. Geçen 16 Ocak'ta, arkadaşlarından Rıdvan Kalbimferah'in kız kardeşi ile görüşmeyi sürdürdüğünü öğrenen Sezgin Aavcı, onun İbrahimce Mahallesi'ndeki bir kahvehane olduğunu görünce yeniden yanına giderek uyarmak istedi. Avcı ile Rıdvan Kalbimferah arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Rıdvan Kalbimferah, koşarak uzaklaştı. Sezgin Avcı, bunun üzerine bu sırada gelen diğer kardeşi H.A.'yı da alarak otomobiline binip, eve gitmek üzere yola çıktı. Hayat Caddesi'ne geldiklerinde Sezgin Avcı'nın yönetimindeki otomobile, Rıdvan Kalbimferah tarafından arkadan pompalı tüfekle peşpeşe birkaç el ateş edildi. Sezgin Avcı başından, yanındaki kardeşi H.A. ise sırtından yaralandı. Rıdvan Kalbimferah ise kaçtı.



Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşten, durumu ağır olan Sezgin Avcı, doktorların müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde kurtarılamadı. Kardeşi H.A.'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.



Polis, olayın ardından Rıdvan Kalbimferah'nın yakalanması için akraba ve yakın arkadaşlarının evlerine operasyonlar düzenledi. Kalbimferah, İbrahimce Mahallesi'nde saklandığı, bir arkadaşına ait evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



- Edremitbalıkesir