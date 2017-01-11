Kız Arkadaşına Laf Attığı İddiasıyla Askeri Vuran Gence 4 Yıl 2 Ay Hapis

Samsun'da yanındaki kız arkadaşına laf attığı iddia edilen askeri tabancayla vurarak yaralayan genç, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 2015 yılı Şubat ayında meydana gelen olayda, Gökberk Kışlasında vatani görevini yaparken gizlice dışarı çıkan K.A.(23), yanındaki kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan tartışmada O.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı.



Olaydan sonra tutuklanan ve daha sonraki yargılama esnasında tahliye olan O.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında O.A., "silahla yaralama" suçundan 2 yıl 8 ay, "ruhsatsız silah" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN