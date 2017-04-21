Kız Arkadaşına Baktı Diye Bıçakladı

Tekirdağ'da kafede oturdukları sırada kız arkadaşlarına bakanlarla tartışan O.T. bıçakla saldırdığı kişiyi yaraladı.



Alınan bilgiye göre, O.T. ile R.G. kız arkadaşları ile oturdukları sırada, yan masada oturan H.Ç. ve Ö.K'nin kız arkadaşlarına bakmaları yüzünden tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine O.T. yanında bulunan bıçağı H.Ç'nin sırt ve göğüs bölgesine vurarak yaraladı.



Olay yerine gelen polis O.T'yi gözaltına aldı.



112 Acil Servis ekipleri H.Ç'ye olay yerinde müdahale ederek Devlet Hastanesine kaldırdı.



Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen O.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.G ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.