Commedia Gabriellina türünün Türkiye'deki örneği 'Kıyıya Oturmanın Böylesi' Tatavla Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor.



Lelio ve Flaminia birbirlerine aşıktırlar. Lelio'nun çıkması gereken yolculuğunda gemisi kıyıya oturacak, orda Peri Zampilla ve onun uşağı korkutucu Satir Puzzone ile tanışacak. Kendisinden haber alamayan Flaminia ise sevgilisini bulmak için yollara düşecektir.



Merve Engin "Gabrielliana" stilinde anlatacağı Kıyıya Oturmanın Böylesi'nde diğer Commedia Dell'arte karakterlerini de öyküye dahil ederek sizi keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kıyıya Oturmanın Böylesi (Kıy Ot Böy)



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır