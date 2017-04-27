Kıyı Emniyeti'nden Açıklama: Rus İstihbarat Gemisi Battı, 78 Personel Tahliye Edildi

KIYI Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Karadeniz'deki gemi kazasıylla ilgili yapılan açıklamada, Liman isimli Rus askeri gemisinin battığı, 78 personelinin ise tahliye edildiği bildirildi.



Açıklama şöyle:



"27.04.2017 tarihinde "LİMAN" isimli Rus bayraklı askeri gemi ile TOGO bayraklı "YOUZARSIF H" adlı geminin çatıştığı bilgisi alınmıştır.Derhal, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri tarafından seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen, Kurtarma 3 römorkörümüz ile KIYEM 3, KIYI EMNİYETİ 8 ve KIYI EMNİYETİ 6 hızlı tahlisiye botlarımız olay mahalline sevk edilmiştir.



LİMAN isimli Rus askeri gemisinde bulunan 78 personelden 37'si KIYI EMNİYETİ 8, 26'sı KIYEM 3 ve 15'i YOUZARSIF H gemisi tarafından alınmış olup, tüm personel tahliye edilmiştir.



14.48 itibariyle "LİMAN" isimli Rus askeri gemisinin battığı rapor edilmiştir." - İstanbul