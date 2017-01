biriken'in, prömiyerini 20.İstanbul Tiyatro Festivali'nde gerçekleştirdiği yeni oyunu "Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi", 24 ve 25 Ocak'ta garajistanbul'da seyirciyle buluşuyor.



"Kıyamete Kadar Kapatım Kalbimi" geceden; gecenin sırrı ve ifşayı birlikte taşıyabilmesinden esinlenen bir oyun. Kalbin ince fay hatlarının, büyük ve küçük savaşların, ince ve kaba şeylerin ve giderek somutlaşan "kayıp" hissimizin arabesk bir tercümesi.



biriken'in yazıp yönettiği, Defne Halman, Can Kulan, Efecan Şenolsun ve Okan Urun'un rol aldığı oyun kırılgan ruhların saklandığı bir mekanda kişisel ve kolektif felaketlerin üst üste bindirilmiş fotoğraflarını görme çabası.



Büyükşehrin ortasında unutulmuş bir pavyon, otoyolda bir bar ya da bir sığınak. İçeridekiler gecenin coşkusunu ve karanlığını üzerlerinde taşırlar, kapının ardındaki felaketi şarkı sözleriyle avuturlar. Sanki hep oradadırlar. Hikayeleri de şarkı sözleri gibidir. Her biri eksik, arızalı, örselenmiş hayatlarının kahramanlarıdır. Sonra yüzünde ölümün tebessümüyle bir başkası çıkagelir.



Müzik ve ses tasarımını Berk Çakmakçı'nın, ışık tasarımını Nicolas Marie'nin üstelendiği "Kıyamete Kadar Kapattım Kalbimi" biriken topluluğunun Belçika'dan Vooruit ve 0090 Platform, Türkiye'den İstanbul Tiyatro Festivali ve SALT Galata ile ortak yapımıdır.



Güzel prens Boysan'a...



Yazan-Yöneten: biriken (Melis Tezkan-Okan Urun)



Oyuncular: Defne Halman, Can Kulan, Efecan Şenolsun, Okan Urun



Sahne Tasarımı: biriken, Nicolas Marie



Işık Tasarımı: Nicolas Marie



Ses - Müzik Tasarımı: Berk Çakmakçı



Proje Asistanı: Ömer Kaan Aydın



Ortak Yapımcılar: Platform 0090, Istanbul Theatre Festival, Vooruit Kunstencentrum, SALT



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.