Kıvırcık Ali Türküleriyle Anıldı

Ataşehir'de düzenlenen Kıvırcık Ali'yi anma gecesine çok sayıda sanatçı katıldı. Muhteşem gecede duygu dolu anlar yaşanırken, Kıvırcık Ali'nin çocukları babalarının eserlerini seslendirdi.



6 yıl önce bir trafik kazasında yaşamını yitiren Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden Ali Özütemiz'in (Kıvırcık Ali), "vasiyetim iki kuzum; biri oğlum biri kızım" dediği çocukları, babaları için birlikte sahne aldılar. Ali ve Ecem Özütemiz, "Bizler de babamızın izinden yürüyoruz" dediler.



Ataşehir Belediyesi'nin Kıvırcık Ali için gerçekleştirdiği organizasyonda, duygusal anlar yaşandı. Kıvırcık Ali'nin sanatçı dostlarından bazılarının gözyaşlarını tutmakta güçlük çektikleri gözlendi. Kıvırcık Ali'nin Sanatçı dostları yaptıkları konuşmalarda, bir sahnede ilk kez bu kadar heyecanlandıklarını, hem sevindiklerini hem de büyük bir acı yaşadıklarını ve iki duygunun birbirine karıştığını söylediler.



"Ataşehir Belediyesi tüm sanatçıların emrinde ve hizmetindedir"



Ataşehir Belediyesi'nin Kıvırcık Ali'yi anma gecesine 30'a yakın sanatçı dostu katılarak sahne aldı.



Duygu dolu anların yaşandığı programa ev sahipliği yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir Belediyesi tüm sanatçıların emrinde ve hizmetindedir" dedi.



İlgezdi şöyle konuştu: "Sevgili Ali'nin altıncı ölüm yıl dönümünde Özütemiz Ailesi'ne, anma programını gerçekleştirmek için Ataşehir'i tercih ettikleri için hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek isterim ki, Ataşehir Belediyesi tüm sanatçıların emrinde ve hizmetindedir. Sanatçılar ülkemiz için, barış ve kardeşlik için çok önemlidir. Sazıyla, sözüyle hep barıştan yana oldular. Bugün burada oldukları için sanatçı dostlarımıza, Özütemiz Ailesi'ne ve siz değerli müzikseverlere teşekkür ediyorum." - İSTANBUL