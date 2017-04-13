Kıvanç Tatlıtuğ'un Instagram'daki İlk Paylaşımı Eşiyle Romantik Fotoğrafı Oldu
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı. Tatlıtuğ'un ilk paylaşımı ise eşi Başak Dizer'in doğum günü kutlamasından romantik anlardı.
Genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer almıyor. İlk kez Instagram hesabından fotoğraf paylaşınca hayranlarını sevindirdi. Tatlıtuğ'un ilk paylaşımı eşi Başak Dizer ile oldu.
KIVANÇ TATLITUĞ'DAN EŞİNE BÜYÜK JEST
Yakışıklı oyuncu, eşi Başak Dizer'in doğum günü olması dolayısıyla ilk kez Instagram'da paylaşım yaptı. Fotoğrafın altına da "Doğum günün kutlu olsun sevgili... İyi ki varsın" notunu düşerek büyük jest yaptı.
TATLITUĞ PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI
Ünlü oyuncunun eşiyle yaptığı romantik paylaşımı 73 bine yakın beğeni aldı. Tatlıtuğ'un fotoğrafını yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı
İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o paylaşımı:
Kaynak: Haberler.com