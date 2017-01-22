Kıvanç Group Kimdir? Faaliyet Alanları Nelerdir?

Kıvanç Group Pazarlama Uzmanı Zeynep Dizici, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Dizici, "Kıvanç Grup olarak sektörün lideri konumundayız. 30 yıllık tecrübemizle faaliyet göstermekteyiz. 3 ana grubumuz var. İş güvenliği bölümü, mühendislik bölümü ve madencilik bölümü. İş güvenliği bölümünde ısı-alev dayanıklı kıyafetlerin üretimini yapmaktayız. Bunun yanı sıra endüstriyel tip kıyafetlerin de üretimini yapıyoruz. Mühendislik alanında insanları koruduğumuz gibi makinelerin de korunmasını sağlayarak izolasyon malzemelerinin üretimini sağlıyoruz. Madencilik bölümünde ise 2 farklı üretim yapıyoruz. Silis kumu ve midye taşı çıkarıyoruz. Böylelikle 3 ana grupta faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kıvanç Grup olarak bizi diğer firmalardan ayıran özellik iş güvenliği alanında kendi testlerimizi kendi içimizde yapıyor oluşumuz. Bu da sektörün lider konumuna gelmemiz açısından bir basamak olmuş oluyor. Bizler testlerimizi kendi içimizde yapıp güvenliğimizi alıp ürettiğimiz ürünlerin durumlarını ölçüyoruz. Daha sonra da yurt dışına gönderip sertifika işlemlerini tamamlıyoruz. Bu neye yarıyor, yurt dışına göndermeden testi kendi içimizde yaptığımızda ürünün sağlıklı olup olmamasını anlayarak o süreçten tasarruf sağlıyoruz. Yurt dışına gönderip olumlu yada olumsuz çıkma aşamasını yaşamıyoruz böylece" diyerek daha güvenli ve daha hızlı bir süreç oluşturduklarının altını çizdi.