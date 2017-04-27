Öğrencilerimizin, iş hayatına daha profesyonel adımlar atması amacıyla İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi'nin organizasyonu ve İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi'nin ortaklığıyla Türkiye'nin başarılı iş adamlarını ve kadınlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.



Dördüncü programımızın konuğu iş dünyasındaki başarıyla tanıdığımız EANDE Group'un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Kıvanç ERSÖZ. Kıvanç ERSÖZ profesyonel kariyerinin önemli noktalarını, iş hayatına dair incelikleri ve iş hayatında başarının yollarını paylaşacağı bu programda öğrencilerimiz kariyer basamaklarını daha iyi öğrenme fırsatı bulacak.



İş hayatını profesyonellerinden dinlemek ve kariyer yolunda kendilerine yeni ufuklar açmak isteyen öğrencilerimizi ve tüm ilgilileri programımıza bekliyoruz.



http://www.eande.com.tr/tr/



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Kültür Üniversitesi



Mekan Adresi : E5 Karayolu üzeri Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Kıvanç Ersöz'le "İş Dünyasında Başarının Sırları"



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır