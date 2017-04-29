80'li yıllarda TRT'de de yayınlanan İpek Yolu belgeseline bestelediği müziklerle Türkiye'de milyonların aklında yer etmeyi başaran Altın Küre ve Grammy ödüllü Kitaro ilk kez Zorlu PSM'de ve Congresium'da sahne alacak.



New age ve dünya müziğinin öncü isimlerinden Kitaro özel orkestrası eşliğinde 29 Nisan'da Zorlu PSM'de, 30 Nisan'da Congresium'da.



Etnik ve elektronik öğeleri bir araya getiren yenilikçi müziğiyle dünyanın dört bir yanında dinleyenleri derin ve ruhani yolculuklara çıkaracan efsanevi müzisyen Kitaro, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser için Zorlu PSM sahnesine ve Congresium sahnesine konuk olacak.



Piu Entertainment tarafından organize edilen bu özel gecede, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca müziğiyle milyonları peşinden sürükleyen Kitaro'ya özel bir orkestra eşlik edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu Center - Performans Sanatları Merkezi



Mekan Adresi : Zorlu Center, 34340



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Kitaro Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır