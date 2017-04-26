Kitapseverlere Özel Yeni Sosyal Ağ: Kitap Dostum

Kitap Dostum Mobil uygulamasıyla kitap dostları, kargo ücreti dahi ödemeden ücretsiz kitap takası, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapma, kendi dijital kütüphanelerini oluşturma, kitap ve arkadaş önerileri alma, kitapları oylama ve yorumlama fırsatı yakalıyor.

Kitapseverlerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği, kitaplarla ilgili paylaşımlar yapabileceği, kargo ücreti ödemeden sınırsız kitap takası yapabileceği ve kendi dijital kütüphanelerini oluşturabileceği kitap odaklı sosyal ağ Kitap Dostum uygulaması İOS ve Android marketlerde yayınlandı. Kitap Dostum uygulaması, "Bilgi güçtür ve güç okurlar arasında paylaşılan en iyi şeydir." düşüncesiyle yola çıkarak kitap paylaşımını ve okuma oranını artırmayı hedefliyor.

'Paylaşmak Güzeldir' sloganıyla hayata geçen Kitap Dostum uygulamasında kitap dostları, kitap, yazar ve yayınevi beğenilerine göre kitap ve arkadaş önerileri alarak 280 binden fazla kitap hakkında yorum ve oylama yapabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde, üyelik zorunluluğu olmadan bir parmak mesafesi uzaklığındaki 'Ücretsiz Kitap Asistanı' ile almak istedikleri bir kitabı 280 binden fazla kitap datası arasından anında sorgulayabiliyor, yorum ve puanlamalara erişebiliyor ve istediği kitabın hangi kullanıcılarda mevcut olduğunu görebiliyorlar.

"HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN SINIRSIZ KİTAP"

'Kitapseverler hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabiliyor'

Kitapseverler, Kitap Dostum uygulaması üzerinden dijital kütüphanelerini oluşturarak, ister Kitap Dostum kütüphanesinden, ister kullanıcılar arasında hiçbir ücret ödemeden kitap takası yapma fırsatını yakalıyor. Üstelik Kitap Dostum Kütüphanesi'nden gerçekleştirilen kitap takaslarının kargo ücreti Kitap Dostum uygulaması tarafından karşılanıyor. Kitap dostları, Kitap Dostum uygulaması üzerinden bir kitap aracılığıyla hiçbir ücret ödemeden sınırsız sayıda kitap okuyabilir.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DİJİTAL KÜTÜPHANESİ

Kitapseverler uygulamada, kendi adlarına açabildikleri profil hesapları altında, geçmişten günümüze kadar okudukları, kitap öneri sistemi aracılığıyla okumak istedikleri ve takas edebilecekleri kitapları kaydedebilir, kitapları oylayıp yorum yazabilirler. Bu yönüyle Kitap Dostum uygulaması, kitap dostlarına 'Türkiye'nin en büyük dijital kütüphanesine' erişme fırsatı da sunuyor.

Aynı zamanda, uygulamaya üye olan başka kullanıcılarla iletişime geçebilir, ilgi alanları aynı olan insanlarla tanışabilir, arkadaş olarak ekleyebilir ve mesajlaşabilirler. Zaman tüneli üzerinden kitaplarla ilgili paylaşım yapıp, diğer kullanıcıların paylaşımlarını takip edebilirler.

Türkiye'de tüm kitapseverlerin buluşacağı yeni sosyal ağ Kitap Dostum mobil uygulaması, kitaba ve kitap okumaya yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının Apple Store ve Google Play'den ücretsiz indirerek hemen kullanmaya başlayabilecekleri Kitap Dostum, önümüzdeki dönemde de ilgi çekici yeniliklerle mobil kullanıcılarının vazgeçilmez uygulaması olmaya devam edecek.

Kitap Dostum mobil uygulamasını Apple ve Android marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

İOS: https: //itunes.apple.com/us/app/id1164088087

Android: https://play.google.com/store/apps/details…