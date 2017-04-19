Kitapseverler Saraybosna'da Buluştu

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden 160 yayınevinin katılımıyla başladı.



Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen fuarda, çeşitli dünya klasikleri, çocuk kitapları, üniversite öğrencilerine yönelik ders kitapları, dini içerikli kitaplar ve farklı alanlardaki mesleki yayınlar yer alıyor.



Fuarın organizatörlerinden Sahinpasic Yayınevi Genel Müdürü Ajdin Sahinpasic, geçen yıldan bugüne kadar yayınlanan birçok yeni kitabın fuarda okuyucuların beğenisine sunulduğunu kaydederek, bu yıl fuarı 50 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.



Fuarın ülkeler arasındaki kültür alışverişine ön ayak olduğunu vurgulayan Sahinpasic, kitap okumanın farklı insanların kendileri ifade edişlerini görmek ve yaşam tarzlarını tanımak adına da eşsiz bir tecrübe olduğunu dile getirdi.



Fuardaki Türkiye standını gezen Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Türkiye'nin en güçlü ve en zengin standlardan biri ile fuara katılmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, fuara katılımın yüksek olmasındaki en büyük etkenin Türkiye'de Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça tercüme birimi kurulması olduğunu kaydetti.



Tanınmış Türk eserlerinin, Türk edebiyatından örneklerin söz konusu dillerde de anlaşılması ve okunmasının, toplumların daha fazla kaynaşmasını sağlayacağını dile getiren Koç, uluslararası kitap fuarının hem Türkiye ve Bosna Hersek, hem de diğer ülkelerle yakınlaşma açısından ciddi bir unsur olduğuna dikkat çekti.



"Boşnakça'ya, destek verdiğimiz 54 kitap yayınlandı"



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ise bakanlık olarak bu fuara altı kez katıldıklarını hatırlattı.



Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi (TEDA), kapsamında bugüne kadar 59 dilde 2 bin 312 kitaba destek verdiklerini belirten Odabaş, Boşnakçada destek verdikleri 104 kitabın 54 tanesinin yayınlandığını kaydetti.



Büyük Doğu Yayınları Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek de dedesi Necip Fazıl Kısakürek'in Boşnakçaya çevrilen ilk kitabı "Bir Adam Yaratmak" isimli eserin tercümanıyla bugün fuarda imza etkinliğine katılacağını aktardı.



Fuar, 24 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.