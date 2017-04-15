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Kitaplı Kalın...

Kütüphaneler Haftası ile birlikte Mart ayının son günlerinden Nisan'a kitaplar daha çok konuşuluyor.

Kitaplı Kalın...

Kütüphaneler Haftası ile birlikte Mart ayının son günlerinden Nisan'a kitaplar daha çok konuşuluyor. Sanki baharla birlikte kitap daha çok konuşulur olmadı mı?

Kaynak: Dunya.com

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