Kitaplarını Almışlardı, Resim ve Mektuplarla Teşekkür Ettiler

İzmir'den, "Çocuklara Yepyeni Hikayeler Götürüyoruz" diyerek Kahramanmaraş'daki Kavşut İlköğretim Okulu ve Altınova Çiçek Ortaokulu ile İlkokuluna gönderilen kitaplara, minikler yaptıkları mektup ve resimlerle teşekkür etti.



"Çocuklara Yepyeni Hikayeler Götürüyoruz" şeklinde sloganlar, Kahramanmaraş'daki Kavşut İlköğretim Okulu ve Altınova Çiçek Ortaokulu ile İlkokuluna İzmir'de toplanılan kitaplar, miniklere görevliler tarafından ulaştırılmıştı. Kitapları alınca mutlu olan minikler, daha sonrada kitapları toplayan firma yetkililerine teşekkür etmek istedi. Mektup yazan ve resimler yapan minikler, daha sonrada bunları İzmir'deki firmaya gönderdi. Es Group çalışanları, mektup ve resimleri alınca oldukça şaşırarak mutlu oldu. Ülkenin geleceği için eğitime verilen desteğin çok önemli olduğunu, öğrencilerden gelen mektup ve resimlerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade eden Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - İZMİR