Kitaplar Ekmek Gibi Dakikalar İçerisinde Tükendi

Kitaplar ekmek gibi dakikalar içerisinde tükendi

SAÜ'lü öğrenciler AKM önünde ağaçlara astıkları kitapları ücretsiz dağıttı



SAKARYA - Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri sosyal sorumluluk proje kapsamında kitap okuma farkındalığını oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, ağaçlara astıkları kitapları ücretsiz dağıttı.

SAÜ Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri vatandaşları okumaya teşvik etmek amacıyla Adapazarı Kültür Merkezi önünde ağaçlara astıkları kitaplarla okuma farkındalığını oluşturmak için bir etkinlik düzenledi. Bando takımı ile başlayan program, kurdele kesimi ile devam etti.

"4 bin tane kitap dakikalar içerisinde tükendi"

Katılımın yüksek olduğu etkinlikte projeyi tanıtan Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım program Başkanı Servet Sezgin, "Bu sene projemizin ikincisini düzenliyoruz, geçen sene birincisini düzenlemiştik, çok coşkulu bir kutlama olmuştu geçen sene. 2 bin 500 civarında kitabımız vardı geçen sene bu sene hedefimizi biraz daha büyütelim, biraz daha şenlik havası içerisinde geçsin düşüncesiyle yola çıktık. 23 Nisan'da yapacaktık ama hava muhalefeti dolayısıyla kısmet olmadı, çünkü çocuklarımızı önemsiyoruz geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Okumanın farkındalığını oluşturmak için, okuma alışkanlığını kazandırmak için böyle bir projeye karar verdik. Türkiye'de okuma oranı çok aşağılarda. Kitaplar basılıyor ama okunmuyor. Bir nebze olsun bizde buna fayda sağlamak amacıyla, kitap olgusunu kazandırmak amacı ile Adapazarı halkına bu farkındalığı kazandırarak, kitap sahibi yapmak, kitap okuma alışkanlığını edindirmek istedik. Bu sene 4 binin üzerinde kitabımız var. Vatandaşımızın çok yoğun ilgisi var projemize. 4 bin tane kitap dakikalar içerisinde tükendi, yoğun ilgi var" dedi.

"Farkındalık yapmak istedik"

Halka İlişkiler ve Tanıtım bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ümran Arslan ise yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk yönetimi dersi kapsamındaki projemizi gerçekleştirmek için böyle bir farkındalık yapmak istedik. Geçen senede yapılmış olan bir proje ama geçen sene daha az kitap sayısının üstüne düzenlemeler, eklemeler yaparak böyle bir projeye adım attık. Yaklaşık 4 bine yakın kitabımız var. Projemiz kapsamında bando takımımız geldi, yüz boyama faaliyetimiz vardı bu şekilde çocukların ilgisini daha fazla çekerek okuma farkındalığını arttırarak çocuklara da yansıtmak amaçlı bir projemiz oldu. Sadece çocuk kitapları değil, herkese ve her kesime hitap edebilecek bir proje" diye konuştu.