Kitap Yayınlarında En Hızlı Artış Arapça'da

Türkiye'de son 5 yılda yayınlanan kitap, katalog ve yıllık (materyal) sayısındaki artış oranı yüzde 28 olarak gerçekleşirken, bu oran Arapça dilindekilerde yüzde 88'e ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2012-2016 döneminde yayınlanan Arapça materyallerdeki artış oranı dikkati çekti.



Yayınlanan toplam materyal sayısı 2012'de 42 bin 626 iken, geçen yıl yüzde 28 artışla 54 bin 446'ya yükseldi. Aynı dönemde Türkçe materyal sayısı yüzde 25 artışla 50 bin 572 olarak kayıtlara geçti. Artış oranı yüzde 77 olarak hesaplanan İngilizce materyal sayısı son 5 yılda bin 303'ten 2 bin 308'e çıktı.



Arapça kitap, yıllık ve katalog sayısı ise 2012'de 327 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 88 artışla 615'e çıktı.



Söz konusu dönemde Almanca materyaller de yüzde 27 artarak 126'ya ulaştı.



Öte yandan, özel sektör eliyle yayınlanan materyaller artarken, kamu ve eğitim kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının yayınları azaldı. Özel sektör tarafından yayınlanan materyal 2012'de 37 bin 523 iken, bu veri 2016'da yüzde 33 artışla 50 bin 72 olarak kayıtlara geçti.



Kamu ve eğitim kurumlarının yayınladığı kitap, katalog ve yıllık sayısı ise son 5 yılda yüzde 19 azalışla 2 bin 981'e geriledi. Aynı dönemde sivil toplum kuruluşlarının yayınladığı materyal sayısı yüzde 3 düşüşle bin 393 oldu.



Kitap tercih edildi



Son 5 yılda yayınlanan kitap sayısındaki artış, hem web tabanlı hem de DVD ve CD şeklindeki elektronik kitap (e-kitap) sayısındaki artış oranını geçti. Türkiye'de 2012-2016 döneminde yayınlanan kitap sayısı yüzde 30 artışla 51 bin 113'ü buldu. Aynı dönemde DVD, VCD ve CD olarak basılan e-kitap sayısındaki artış oranı yüzde 4,5 olurken, bu yayın türündeki sayı 311'den 325'e yükseldi.



Son 5 yılda web tabanlı e-kitap sayısı ise 2 bin 617'den yüzde 3 artışla 2 bin 697'ye çıktı.



Türkiye'de 2012-2016 döneminde yayınlanan materyallerin dillere göre dağılımı şöyle:





Yıl Toplam Türkçe İngilizce Arapça Almanca Diğer 2012 42.626 40.335 1.303 327 99 562 2013 47.352 43.086 2.615 473 166 1.012 2014 50.752 46.528 2.502 482 150 1.090 2015 56.414 50.644 2.965 459 339 2.007 2016 54.446 50.572 2.308 615 126 825